Пашутин — о смерти Бабкова: «Остановилось сердце. Причину никто не знает»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем баскетболисте сборной России Сергее Бабкове, который умер 21 августа 2023-го.

— В прошлом году не стало еще одного баскетболиста вашего поколения — Сергея Бабкова.

— Тоже сердце, как говорят. Возвращался из родного Бийска, плохо себя почувствовал. Привезли в больницу. Все сделали, что могли, вернулся домой. Там сердце и остановилось. Причину никто не знает. 56 лет!

— Общались в последнее время?

— Не каждый день, но пару раз в год созванивались. Как-то с «Уралмашем» приехал в Новосибирск, встретил Серегу. Посидели без алкоголя, взяли пиццу. Вспомнили, как играли за сборную, в 1998-м на чемпионате мира Бабков 30 американцам закладывал. Потрясающий баскетболист! Такой затяжной прыжок с отклонением... Мог бы в НБА сыграть — на индивидуальных качествах. Схватить мяч на краю и пролезть.