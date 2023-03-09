«Парма» обыграла «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Парма» на своей площадке обыграла «Самару» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 72:67.

В составе победителей самым результативным игроком стал Александр Платунов, набравший 17 очков, у гостей отличился Маркос Найт — 21 очко.

В следующем матче «Парма» сыграет с «Енисеем» 12 марта, а «Самара» встретится с «Астаной» на день позже.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Парма-Пари» (Пермь) — «Самара» — 72:67 (24:22, 12:14, 20:10, 16:21)

9 марта. Пермь. «УДС Молот».