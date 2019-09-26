«Парма» пригласила на просмотр американского защитника
19:08
Американский разыгрывающий защитник Лоренцо Уильямс подписал с «Пармой» просмотровый контракт сроком на один месяц. Соглашение может быть пролонгировано до конца сезона и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра, сообщает Twitter команды.
Последние несколько лет 34-летний баскетболист выступал в чемпионате Литвы за «Нептунас» и «Литкабелис».
Американский разыгрывающий защитник Лоренцо Уильямс (34 года, 187 см) подписал с «ПАРМОЙ» просмотровый контракт сроком на один месяц. Соглашение может быть пролонгировано до конца сезона и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.— Basketball club «PARMA» (@parmabasket) September 26, 2019
Подробности: https://t.co/ABFI4gu24d pic.twitter.com/i2JGzZztoZ