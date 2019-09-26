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«Парма» пригласила на просмотр американского защитника

19:08
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Американский разыгрывающий защитник Лоренцо Уильямс подписал с «Пармой» просмотровый контракт сроком на один месяц. Соглашение может быть пролонгировано до конца сезона и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра, сообщает Twitter команды.

Последние несколько лет 34-летний баскетболист выступал в чемпионате Литвы за «Нептунас» и «Литкабелис».

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