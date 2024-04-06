«Пари НН» разгромил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Пари НН» одержал победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:58.

Клуб из Нижнего Новгорода с 13 победами занимает 6-е место в турнирной таблице группы Б. Белорусская команда одержала только одну победу за сезон и располагается на последней позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 58:79 (20:15, 14:16, 17:26, 7:22)

6 апреля. Минск. «Минск-арена».