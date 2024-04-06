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Сегодня, 16:14

«Пари НН» разгромил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Пари НН» одержал победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:58.

Клуб из Нижнего Новгорода с 13 победами занимает 6-е место в турнирной таблице группы Б. Белорусская команда одержала только одну победу за сезон и располагается на последней позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 58:79 (20:15, 14:16, 17:26, 7:22)

6 апреля. Минск. «Минск-арена».

Баскетбол
БК Минск
БК Нижний Новгород
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