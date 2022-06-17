Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:54

Новый тренер ЦСКА Райкович: «Будем стараться, чтобы команда играла в современный и зрелищный баскетбол»

Эмиль Райкович назвал большой честью возможность стать главным тренером ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

 

Новый главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович назвал большой честью возможность тренировать московский клуб.

«Это большая честь, но, в то же время, и большая ответственность быть главным тренером такого славного клуба с великой историей как ЦСКА, тем более накануне 100-летнего юбилея. Очень горжусь приглашением и ценю доверие руководства ЦСКА и владельцев клуба, компании «Норникель».

Вместе мы будем работать с большой самоотдачей, стараться, чтобы команда играла в современный и зрелищный баскетбол, который будет интересен нашим болельщикам. В то же время мы будем сосредоточены на победе в каждом матче, и будем развивать наших игроков, чтобы полностью раскрыть их потенциал», — приводит слова Райковича сайт клуба.

Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24.

Райкович уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021 по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Димитриса Итудиса дошел до финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счетом 3-4 в серии.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/emil-rajkovic-named-cska-head-coach/
БК ЦСКА
Эмиль Райкович
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ватутин о Райковиче: «В его резюме пока нет опыта работы в «больших» клубах, зато заметно умение добиваться результатов»

Дражен Анзулович остался на посту главного тренера «Енисея»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости