Новый тренер ЦСКА Райкович: «Будем стараться, чтобы команда играла в современный и зрелищный баскетбол»

Новый главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович назвал большой честью возможность тренировать московский клуб.

«Это большая честь, но, в то же время, и большая ответственность быть главным тренером такого славного клуба с великой историей как ЦСКА, тем более накануне 100-летнего юбилея. Очень горжусь приглашением и ценю доверие руководства ЦСКА и владельцев клуба, компании «Норникель».

Вместе мы будем работать с большой самоотдачей, стараться, чтобы команда играла в современный и зрелищный баскетбол, который будет интересен нашим болельщикам. В то же время мы будем сосредоточены на победе в каждом матче, и будем развивать наших игроков, чтобы полностью раскрыть их потенциал», — приводит слова Райковича сайт клуба.

Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24.

Райкович уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021 по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Димитриса Итудиса дошел до финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счетом 3-4 в серии.