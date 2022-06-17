Ватутин о Райковиче: «В его резюме пока нет опыта работы в «больших» клубах, зато заметно умение добиваться результатов»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал назначение на должность главного тренера команды Эмиля Райковича.

«Мы провели несколько бесед, пока всего лишь в режиме видеосвязи, и были впечатлены баскетбольным образованием Эмиля, его увлеченностью и амбициозностью, стремлением выстроить команду, создать необходимую для побед «химию» и наладить контакт с игроками всех возрастов и национальностей.

Пусть в его резюме пока нет опыта работы в «больших» клубах, зато заметно умение добиваться результатов, преодолевая трудности, и очевидный прогресс как специалиста.

Один из факторов этого прогресса — стремление в совершенстве овладеть русским языком, на котором Эмиль уже хорошо говорит. Кроме того, Райкович на протяжении четырех последних сезонов работал в командах Лиги ВТБ — что особенно важно сейчас, когда мы не будем выступать в Евролиге, — прекрасно знает игроков, тренеров, многие нюансы выступлений в турнире.

На следующей неделе Райкович приедет в Москву, мы будем рады представить его журналистам и болельщикам, планируем провести пресс-конференцию, назвать тренерский штаб. Эмиль уже присоединился к работе над формированием состава на следующий сезон, которая идет полным ходом», — приводит слова Ватутина сайт клуба.

Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24.

Райкович уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021 по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.