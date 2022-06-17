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Сегодня, 15:40

Эмиль Райкович — новый главный тренер баскетбольного ЦСКА

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Эмиль Райкович — новый главный тренер баскетбольного ЦСКА.
Фото БК ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Эмиля Райковича. Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24.

Райкович уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021-го по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.

В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счетом 3-4 в серии.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/emil-rajkovic-named-cska-head-coach/
БК ЦСКА
Эмиль Райкович
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