Эмиль Райкович — новый главный тренер баскетбольного ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Эмиля Райковича. Контракт с 43-летним македонским специалистом подписан до окончания сезона-2023/24.

Райкович уже работал с клубами Единой лиги ВТБ: с 2018 по 2021 год — в «Астане», а с 2021-го по нынешний год тренировал саратовский «Автодор», с которым занял шестое место по итогам минувшего сезона.

В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счетом 3-4 в серии.