Новичок ЦСКА Фарид прилетел в Москву

Тяжелый форвард ЦСКА Кеннет Фарид прилетел в Москву.

«Привет, болельщики ЦСКА! Кеннет Фарид, он же Человек-Зверь, уже здесь! Счастлив быть здесь и счастлив, что вы сможете наблюдать за нашей игрой! Знаю, что на домашних мачтах у нас будет шумно. Знайте, что и на выезде мы покажем себя бойцами», — приводит слова Фарида Twitter клуба.

9 октября ЦСКА объявил о заключении контракта с 31-летним американцем на 2 месяца с опцией продления до конца сезона-2021/22.

Предыдущей командой Фарида был пуэрториканский «Леонес де Понсе». Баскетболист известен по выступлениям в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон», также в 2014 году он становился чемпионом мира в составе сборной США.