Новичок ЦСКА Фарид прилетел в Москву
Тяжелый форвард ЦСКА Кеннет Фарид прилетел в Москву.
«Привет, болельщики ЦСКА! Кеннет Фарид, он же Человек-Зверь, уже здесь! Счастлив быть здесь и счастлив, что вы сможете наблюдать за нашей игрой! Знаю, что на домашних мачтах у нас будет шумно. Знайте, что и на выезде мы покажем себя бойцами», — приводит слова Фарида Twitter клуба.
9 октября ЦСКА объявил о заключении контракта с 31-летним американцем на 2 месяца с опцией продления до конца сезона-2021/22.
Предыдущей командой Фарида был пуэрториканский «Леонес де Понсе». Баскетболист известен по выступлениям в НБА за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон», также в 2014 году он становился чемпионом мира в составе сборной США.
Всем привет от @KennethFaried35 ?— CSKA Moscow (@cskabasket) October 16, 2021
? Привет, болельщики ЦСКА! Кеннет Фарид, он же Человек-Зверь, уже здесь! Счастлив быть здесь и счастлив, что вы сможете наблюдать за нашей игрой! Знаю, что на домашних мачтах у нас будет шумно. Знайте, что и на выезде мы покажем себя бойцами pic.twitter.com/NXtTmho9Ii
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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