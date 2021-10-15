Итудис рассказал о травме плеча у Шенгелии
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о травме плеча у тяжелого форварда армейцев Торнике Шенгелии, а также поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой».
«К сожалению, случается всякое. Надеемся на лучшее. У Токо болело плечо, мы не хотим рисковать, он пройдет тестирование. Сегодня он чувствовал себя лучше, но не до уровня, необходимого для жесткой игры. «Звезда» действует на уровне фола, соперники очень агрессивны на обеих половинах площадки. У них уже есть две победы, одна на выезде, одна дома, выездная игра с «Фенербахче» тоже была равной. В целом это очень серьезный противник», — приводит официальный сайт слова Итудиса.
Вчера, 14 октября, стало известно, что 30-летний Шенгелия пропустит ближайшие матчи ЦСКА из-за повреждения плеча.
ЦСКА сыграет против «Црвены Звезды» в Евролиге сегодня, 15 октября. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-15-cska-crvena-zvezda-preview/
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