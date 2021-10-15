Итудис рассказал о травме плеча у Шенгелии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о травме плеча у тяжелого форварда армейцев Торнике Шенгелии, а также поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой».

«К сожалению, случается всякое. Надеемся на лучшее. У Токо болело плечо, мы не хотим рисковать, он пройдет тестирование. Сегодня он чувствовал себя лучше, но не до уровня, необходимого для жесткой игры. «Звезда» действует на уровне фола, соперники очень агрессивны на обеих половинах площадки. У них уже есть две победы, одна на выезде, одна дома, выездная игра с «Фенербахче» тоже была равной. В целом это очень серьезный противник», — приводит официальный сайт слова Итудиса.

Вчера, 14 октября, стало известно, что 30-летний Шенгелия пропустит ближайшие матчи ЦСКА из-за повреждения плеча.

ЦСКА сыграет против «Црвены Звезды» в Евролиге сегодня, 15 октября. Начало встречи — в 20.00 (мск).