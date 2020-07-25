«Нижний Новгород» расстался с защитником Жбановым

«Нижний Новгород» и защитник Георгий Жбанов договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает сайт клуба.

22-летний россиянин присоединился к молодежному коллективу «НН» в сезоне-2015/16 и уже через год подписал контракт с основой.

В общей сложности Жбанов провел четыре сезона с главным составом «Нижнего Новгорода». В сезоне-2019/20 статистика защитника в Единой лиге ВТБ составила 3,1 очка, 1,4 подбора, 0,4 передачи в 14 матчах. В Лиге чемпионов — 2,1 очка, 0,5 подбора, 0,5 передачи в 12 матчах.