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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» расстался с защитником Жбановым

16:56
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«Нижний Новгород» и защитник Георгий Жбанов договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает сайт клуба.

22-летний россиянин присоединился к молодежному коллективу «НН» в сезоне-2015/16 и уже через год подписал контракт с основой.

В общей сложности Жбанов провел четыре сезона с главным составом «Нижнего Новгорода». В сезоне-2019/20 статистика защитника в Единой лиге ВТБ составила 3,1 очка, 1,4 подбора, 0,4 передачи в 14 матчах. В Лиге чемпионов — 2,1 очка, 0,5 подбора, 0,5 передачи в 12 матчах.

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32283

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