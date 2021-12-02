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«Нижний Новгород» подписал форварда Шашкова

15:12
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«Нижний Новгород» подписал долгосрочный контракт с 21-летним мощным форвардом Александром Шашковым, информирует сайт клуба. Он будет выступать под 33-м номером.

Профессиональная карьера Шашкова началась в 15 лет в Словении. Позже он играл в Италии, а в Россию вернулся в 2019 году и вошел в молодежную систему ЦСКА.

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис периодически привлекал Шашкова к тренировочному процессу основного состава армейцев. Дебютировал за первую команду он в январе 2021 года.

Начиная с 2015 года Шашков выступал за юниорские и молодежные национальные команды.

Дополнительная информация:

https://nn-basket.ru/news/nn-podpisal-kontrakt-s-molodym-forvardom-aleksandrom-shashkovym/

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Роман Шишов все материалы автора
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