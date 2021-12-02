«Нижний Новгород» подписал форварда Шашкова
«Нижний Новгород» подписал долгосрочный контракт с 21-летним мощным форвардом Александром Шашковым, информирует сайт клуба. Он будет выступать под 33-м номером.
Профессиональная карьера Шашкова началась в 15 лет в Словении. Позже он играл в Италии, а в Россию вернулся в 2019 году и вошел в молодежную систему ЦСКА.
Главный тренер армейцев Димитрис Итудис периодически привлекал Шашкова к тренировочному процессу основного состава армейцев. Дебютировал за первую команду он в январе 2021 года.
Начиная с 2015 года Шашков выступал за юниорские и молодежные национальные команды.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://nn-basket.ru/news/nn-podpisal-kontrakt-s-molodym-forvardom-aleksandrom-shashkovym/
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