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«Автодор» в овертайме победил «Енисей»

15:57
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«Автодор» в овертайме победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 95:101 ОТ (18:24, 21:16, 25:19, 18:23, 13:19)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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