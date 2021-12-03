«Локомотив-Кубань» вернул из аренды 19-летнего итальянского защитника
Итальянский легионер «Локомотива-Кубани» Абрамо Цанка, начинавший сезон в аренде в литовском «Невежисе», 4 декабря прилетает в Краснодар, сообщает сайт клуба.
Контракт с Абрамо Цанкой был подписан в июне 2020 года. После этого 19-летнего игрока отдали в аренду в литовский клуб «Невежис». В сезоне-2021/22 в литовской лиге его среднестатистические показатели составляли 7,9 очка, 3,7 подбора, 1,2 передачи, 1,2 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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