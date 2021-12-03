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«Локомотив-Кубань» вернул из аренды 19-летнего итальянского защитника

16:30
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Итальянский легионер «Локомотива-Кубани» Абрамо Цанка, начинавший сезон в аренде в литовском «Невежисе», 4 декабря прилетает в Краснодар, сообщает сайт клуба.

Контракт с Абрамо Цанкой был подписан в июне 2020 года. После этого 19-летнего игрока отдали в аренду в литовский клуб «Невежис». В сезоне-2021/22 в литовской лиге его среднестатистические показатели составляли 7,9 очка, 3,7 подбора, 1,2 передачи, 1,2 перехвата.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/174853/

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Иван Шитик все материалы автора
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