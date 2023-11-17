«Нижний Новгород» проиграл седьмой матч подряд, уступив МБА

МБА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:70.

Больше всего очков в игре набрал тяжелый форвард москвичей Андрей Лопатин — 23.

«Нижний Новгород» проиграл седьмой матч подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МБА (Москва) — 70:84 (20:24, 13:17, 16:26, 21:17)

17 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».