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Сегодня, 21:56

МБА одержала крупную победу над «Пари НН»

Алина Савинова
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МБА дома победила «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:70.

Самым результативным игроком встречи стал форвард московской команды Андрей Лопатин, набравший 21 очко.

МБА одержала 7 побед в сезоне и занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» с 5 победами в 21 матче располагается на строчку ниже.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 93:70 (29:21, 27:19, 22:17, 15:13)

М: Лопатин (21), Трушкин (17), Касаткин (16)

НН: Аллен (20), Ганькевич (12), Беленицкий (12)

10 января. Москва. «Баскет Холл Москва».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК МБА
БК Нижний Новгород
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