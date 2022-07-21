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Сегодня, 14:19

МБА объявил о подписании форварда Платонова

Алексей Еремин
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Российский форвард Илья Платонов перешел в МБА, сообщает пресс-служба московского клуба.

В мае 23-летний баскетболист и «Нижний Новгород» договорились о расторжении контракта.

Платонов начал профессиональную карьеру в системе подмосковной «Спарты энд К». В 2014 году форвард присоединился к молодежному проекту «Локомотива-Кубань». В стане железнодорожников баскетболист провел шесть лет. В сезоне-2017/18 Платонов был включен в символическую пятерку «Финала восьми» Единой молодежной Лиги ВТБ. В сезоне-2018/19 состоялся его дебют в основном составе «Локомотива-Кубань». Всего за главную команду клуба он провел шесть матчей.

Платонов выступал за «Нижний Новгород» с августа 2020 года. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 17 матчах, набирая в среднем по 5,7 очка, 3,4 подбора и 0,6 передачи.

Источник: http://mbabasket.pro/news/мужчины/16035
БК Нижний Новгород
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