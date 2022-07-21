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Бывший форвард УНИКСа Хезонья перешел в «Реал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший форвард УНИКСа Марио Хезонья перешел в «Реал».

Как сообщает пресс-служба «Королевского клуба», 27-летний хорват подписал контракт со «сливочными» на 2 года.

Хезонья выступал за УНИКС в сезоне-2021/22. Баскетболист принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ в составе казанцев, набирая в среднем 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за игру.

По итогам прошлого сезона Хезонья был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ.

УНИКС объявил об уходе Хезоньи во вторник, 19 июля.

Источник: https://www.realmadrid.com/noticias/2022/07/21/comunicado-oficial-hezonja
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