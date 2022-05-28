Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:53

Платонов покинул «Нижний Новгород»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» и российский форвард Илья Платонов договорились о расторжении контракта. 23-летний игрок продолжит карьеру в другом клубе.

«Мы искренне благодарим Илью за два года, проведенных в составе нашей команды, и желаем большой удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Платонов выступал за «Нижний Новгород» с августа 2020 года. В этом сезоне он сыграл в 17 матчах, набирая в среднем по 5,7 очка, 3,4 подбора и 0,6 передачи.

Источник: https://nn-basket.ru/news/ilya-platonov-pokidaet-nizhnij-novgorod/
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео
Технологичный «Ливерпуль» и олдскульный «Реал». Как собираются выигрывать Лигу чемпионов Клопп и Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итудис — о четвертом матче финальной серии: «Эта игра показала, насколько прекрасен баскетбол»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости