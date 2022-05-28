Платонов покинул «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» и российский форвард Илья Платонов договорились о расторжении контракта. 23-летний игрок продолжит карьеру в другом клубе.

«Мы искренне благодарим Илью за два года, проведенных в составе нашей команды, и желаем большой удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Платонов выступал за «Нижний Новгород» с августа 2020 года. В этом сезоне он сыграл в 17 матчах, набирая в среднем по 5,7 очка, 3,4 подбора и 0,6 передачи.