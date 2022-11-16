«Енисей» проиграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» на выезде проиграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:89.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Воронов, который набрал 23 очка. В составе «Енисея» дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов на счету Джеймса Томпсона.

В следующем матче МБА сыграет против «Зенита» 21 ноября. «Енисей» встретится с «Автодором» 19 ноября.

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МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 89:76 (21:18, 31:19, 21:18, 16:21)

16 ноября.