УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ уступил УНИКСу (87:98 ОТ). Казанский клуб повел в серии до трех побед 1-0.
Дабл-дабл в составе победителей оформил Джон Браун (19 очков и 12 подборов). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Херви, в активе которого 24 очка.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 87:98 ОТ (16:29, 16:17, 22:23, 25:10, 8:19)
18 мая. Краснодар. «Баскет-холл».
Счет в серии: 0-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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