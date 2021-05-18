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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

21:32
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«Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ уступил УНИКСу (87:98 ОТ). Казанский клуб повел в серии до трех побед 1-0.

Дабл-дабл в составе победителей оформил Джон Браун (19 очков и 12 подборов). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Херви, в активе которого 24 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 87:98 ОТ (16:29, 16:17, 22:23, 25:10, 8:19)

18 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 0-1.

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