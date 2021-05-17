Итудис: «Победу над «Зенитом» мы посвящаем Ване Ухову»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ (78:73).

«Поздравляю команду с победой, с настроем и проявленной решительностью. На протяжении большей части матча мы сохраняли концентрацию, — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев. — У нас многие игроки столкнулись с трудностями, но проявляют себя профессионалами. Думаю, могу сказать от лица команды, что эту победу мы посвящаем Ване Ухову. Он проявил себя большим профессионалом.

Вообще этот сезон не перестает преподносить нам сюрпризы. При этом команда оборачивает все препятствия в возможности. В баскетбольном смысле немало проблем нам доставил Пангос своими созиданием и исполнительским мастерством, но во второй половине мы сработали лучше и ограничили его активность. Лучшее исполнение штрафных и принятие умных решений помогли нам победить. Тем не менее «Зенит» — отличная команда, и эта серия только начинается».

16 мая во время матча любительского турнира по баскетболу умер 26-летний друг защитника ЦСКА Ивана Ухова Иван Паршаков.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу московского клуба. Второй матч серии состоится в Санкт-Петербурге 19 мая.