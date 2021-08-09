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Защитник Бабушкин стал игроком «Енисея»

16:42
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«Енисей» 9 августа на официальном сайте объявил о переходе защитника МБА Алексея Бабушкина. Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне баскетболист перешел в МБА, провел 30 встреч в суперлиге-1. За 24 минуты игрового времени Алексей в среднем набирал 8,6 очка, 5,8 подбора, 1,4 передачи и 1,5 перехвата.

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Иван Шитик все материалы автора

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