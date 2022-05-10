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Сегодня, 15:58

«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в полуфинальной серии против ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА.
Фото БК «Локомотив-Кубань».

«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Краснодарцы взяли верх ан своей площадке со счетом 94:82.

«Локо» одержал первую победу в серии и уступает пока со счетом 1-2.

Следующая игра состоится также в Краснодаре 12 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16)

10 мая. Краснодар. «Баскет-холл»

Счет в серии: 1-2.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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