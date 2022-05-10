Итудис назван лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22
Тренер ЦСКА Димитрия Итудис был признан лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22, информирует ТАСС.
Под руководством 51-летнего греческого тренера ЦСКА одержал 15 побед в 18 матчах и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.
Приз самому результативному игроку чемпионата получил защитник Эрик Макколлум из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», игрок набирал в среднем 19,8 очка за матч.
Защитник «Астаны» из Нур-Султана Энтони Хики победил в номинации «Лучший перформанс».
Лучшим защитником признан игрок петербургского «Зенита» Джордан Микки. Лучшим запасным игроком стал одноклубник Микки — Билли Бэрон.
Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ-2021/22.