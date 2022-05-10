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Сегодня, 15:52

Итудис назван лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер ЦСКА Димитрия Итудис был признан лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22, информирует ТАСС.

Под руководством 51-летнего греческого тренера ЦСКА одержал 15 побед в 18 матчах и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.

Приз самому результативному игроку чемпионата получил защитник Эрик Макколлум из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», игрок набирал в среднем 19,8 очка за матч.

Защитник «Астаны» из Нур-Султана Энтони Хики победил в номинации «Лучший перформанс».

Лучшим защитником признан игрок петербургского «Зенита» Джордан Микки. Лучшим запасным игроком стал одноклубник Микки — Билли Бэрон.

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой Лиги ВТБ-2021/22.

Источник: https://tass.ru/sport/14588409
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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