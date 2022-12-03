«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» на своей площадке победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:71.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Джейлен Бэрфорд, который набрал 14 очков. В составе «Енисея» отличился Владислав Трушкин — 19 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Енисей» располагается на 10-й строчке.

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«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 75:71 (18:15, 19:19, 18:21, 20:16)

3 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».