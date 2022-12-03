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Сегодня, 19:09

Главный тренер МБА назвал основную причину поражения от «Автодора»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от «Автодора» (68:72) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить «Автодор». Он сегодня действительно бился и показал хороший баскетбол. У нас не было никакой организации игры в нападении. Где-то — по понятным причинам, где-то у меня есть вопросы к баскетболистам, которые должны были организовать нашу атаку. Вследствие полной неразберихи в нападении пропустили довольно много легких мячей, особенно в третьей четверти — целых шесть трехочковых.

В конце у нас была агония, когда мы то догоняли, то вновь отпускали соперника. Большие вопросы, многое надо перестраивать. Если лучшим у нас сегодня был Покинко, то сложно о чем-то говорить», — приводит слова Карасева сайт лиги.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла девять матчей из 14.

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Автодор
БК МБА
Василий Карасев
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