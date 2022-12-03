Анзулович — о поражении от «Локомотива-Кубани»: «С таким количеством потерь выиграть тяжело»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю «Локо». Но также поздравляю и своих игроков — мы здорово старались и сражались. Я доволен тем, как наша команда действовала в защите на всем протяжении матча. «Локо» играет в очень быстрый и интенсивный баскетбол. Я доволен тем, что мы не дали набрать им много очков и навязали плотную борьбу. Но опять в концовке сыграло качество Джейлена Барфорда. И наши потери тоже предопределили исход игры. Точно не знаю, но подозреваю, что мы в лидерах Лиги по потерям. Это происходит у нас на протяжении всего сезона. Мы знаем об этом, тренируемся, чтобы снизить их количество, но, как видим, в данный момент нам еще работать и работать над аспектом игры. С таким количеством потерь выиграть тяжело», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Анзуловича.

В следующем матче «Енисей» сыграет с УНИКСом 7 декабря.