Корстин сообщила, что с продажи билетов на Матч звезд Единая лига ВТБ заработала более 14 миллионов рублей

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о доходе лиги с продажи билетов на Матч звезд-2023.

«У нас солдаут — на трибунах будет порядка восьми с половиной тысяч зрителей. Было бы больше, но за одним кольцом возведена сцена, там нет трибуны. С продажи билетов лига заработала более 14 миллионов рублей. Отмечу, что впервые после пандемии у нас нет ограничений — нам разрешили продавать билеты на все места, будет полный зал. Мы все соскучились по ощущению полных трибун на Матче звезд, по полному залу. Здорово, что Матч звезд пользуется спросом и популярностью, мы каждый год придумываем что-то новое, чтобы удивить болельщиков», — приводит ТАСС слова Корстин.

Матч звезд пройдет в воскресенье, 19 февраля, в Москве на «ВТБ-Арене». Начало мероприятия — в 16.30 по московскому времени.