Кириленко объяснил необходимость проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что Матч звезд Единой лиги ВТБ необходим как с развлекательной точки зрения, так и с точки зрения коммуникации между сторонами, заинтересованными в развитии баскетбола.

«Матч звезд — это не баскетбол в чистом виде, но это просто необходимое событие с нескольких точек зрения. Во-первых, с развлекательной. Уберем за скобки спортивную составляющую — здесь не должно и не может быть спортивного накала, это развлекательная история. Во-вторых — с точки зрения партнеров и спонсоров, тех, кто участвует в баскетбольном бизнесе, тренеров и функционеров. Это возможность обсудить, что происходит в нашем виде спорта, какие есть планы и идеи. И все это на фоне развлекательной части», — приводит ТАСС слова Кириленко.

Матч звезд пройдет в воскресенье, 19 февраля, в Москве на «ВТБ-Арене». Начало мероприятия — в 16.30 по московскому времени.