Корстин считает, что баскетболисты «Зенита» выглядят сейчас сильнее всех в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что баскетбольный «Зенит» заслуженно выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, поскольку сейчас выглядит сильнее остальных в лиге.

«Суперкубок полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные, ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги «Фенербахче» и участник Еврокубка «Бешикташ» — все бились за победу. Никто не отбывал номер, и все выкладывались по полной — отсюда и накал. Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных», — приводит слова Корстина ТАСС.

Баскетболисты петербургского «Зенита» со счетом 85:83 обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.