Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

25 сентября, 08:37

Корстин считает, что баскетболисты «Зенита» выглядят сейчас сильнее всех в Единой лиге ВТБ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что баскетбольный «Зенит» заслуженно выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, поскольку сейчас выглядит сильнее остальных в лиге.

«Суперкубок полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные, ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги «Фенербахче» и участник Еврокубка «Бешикташ» — все бились за победу. Никто не отбывал номер, и все выкладывались по полной — отсюда и накал. Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных», — приводит слова Корстина ТАСС.

Баскетболисты петербургского «Зенита» со счетом 85:83 обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Источник: https://tass.ru/sport/18830771
Баскетбол
БК Зенит
Илона Корстин
2
0
Читайте также
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
Число погибших в результате пожара на свадьбе в Ираке выросло до 120
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

Воронцевич рассказал, что не думает о завершении карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости