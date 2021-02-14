Комолов выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ
Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов одержал победу в конкурсе трехочковых бросков Матча звезд Единой лиги ВТБ.
В соревновании также принимали участие: Михаил Кулагин из «Енисея», Айзея Кэнон из УНИКСа и Джеремайя Хилл из «Астаны». Хилл показал лучший результат в первом раунде (22 очка), но в финале набрал лишь 13 очков, у Комолова было 16 баллов.
Победителем в этом соревновании на протяжении двух последних лет становился Виталий Фридзон. В этом году он не принимал участия в конкурсе.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит на «ВТБ Арене» в Москве.
? Артем Комолов выигрывает конкурс трехочковых бросков на Матче Звезд Единой Лиги ВТБ!— VTB League (@VTBUL) February 14, 2021
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? Artem Komolov wins 3-Point Contest! pic.twitter.com/IUYgQXd3tj
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