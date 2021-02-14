Комолов выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов одержал победу в конкурсе трехочковых бросков Матча звезд Единой лиги ВТБ.

В соревновании также принимали участие: Михаил Кулагин из «Енисея», Айзея Кэнон из УНИКСа и Джеремайя Хилл из «Астаны». Хилл показал лучший результат в первом раунде (22 очка), но в финале набрал лишь 13 очков, у Комолова было 16 баллов.

Победителем в этом соревновании на протяжении двух последних лет становился Виталий Фридзон. В этом году он не принимал участия в конкурсе.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит на «ВТБ Арене» в Москве.