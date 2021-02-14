Бэттл из «Енисея» выиграл конкурс слэм-данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Защитник красноярского «Енисея» Таюс Бэттл стал победителем конкурс по броскам сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Помимо американца, в конкурсе участвовали Александр Вольхин из «Зенита», Дерек Кук из «Цмоки-Минск» и прошлогодний победитель Александр Петенев из «Автодора». В финале соревновались Петенев и Бэттл, представитель «Енисея» оказался сильнее, набрав в сумме 97 баллов за 2 попытки.

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в Москве, на «ВТБ Арене». На мероприятии также пройдет состязание по трехочковым броскам и матч команд «Звезды России» — «Звезды Мира».