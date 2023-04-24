Количество матчей в следующем сезоне Единой лиги ВТБ может увеличиться

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о возможном увеличении количества матчей в лиге.

«Мы работаем над этим [расширением календаря]. У нас есть несколько вариантов, которые мы продумываем и которые будем обсуждать с клубами. Думаю, что клубы поддержат наше предложение», — приводит слова Корстин телеграм-канал «Свободный агент».

Баскетболисты также выступают за увеличение количества матчей в условиях отстранения от еврокубков. В этом году в регулярке команды провели 32 матча. Это на восемь больше, чем в полноценном регулярном сезоне-2020/21.