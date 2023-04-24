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Сегодня, 23:24

Райкович: «Пятый матч с «Локомотивом-Кубань» очень важен, соперник показывает хороший баскетбол»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Я взволнован, как и перед каждой игрой, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — И следующая очень важна. Мы должны выложиться на все 100%, чтобы победить. Наши соперники показывают очень хороший баскетбол, у них полный состав, и они в отличной форме. Наша задача — решить наши проблемы с травмами. Вы знаете, что Алекс [Швед] два месяца не тренировался, это пауза длиной в летние каникулы, от игры к игре он набирает форму. Понятно, что мы провели без Николы два матча. Речь идет о корректировках для команды. Думаю, мы найдем способ справиться».

Счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятый матч между командами пройдет в Москве 25 апреля. Начало — 20.00 мск.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-04-25-cska-lokomotiv-kuban-news-preview/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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