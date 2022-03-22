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Сегодня, 16:04

Стефанос Дедас вошел в тренерский штаб ЦСКА. Ранее он руководил греческим АЕКом

Греческий специалист Дедас вошел в тренерский штаб ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Стефанос Дедас вошел в тренерский штаб ЦСКА, сообщается на сайте клуба.

39-летний специалист заменил на должности помощника главного тренера Андреаса Пистиолиса, который покинул московский клуб и возглавил турецкий «Галатасарай».

«Очень рад быть частью легендарного клуба ЦСКА. Это большая честь, и я очень рад отдать все свое сердце и усилия, чтобы помочь лучшему тренеру Европы Димитрису Итудису и всей организации ЦСКА», — приводит слова Дедаса сайт ЦСКА.

Нынешний сезон специалист проводил в роли главного тренера афинского АЕКа, который в настоящий момент занимает шестое место в чемпионате Греции с 8 победами в 17 матчах.

С 2011 по 2013 год Дедас был помощником Юре Здовца в питерском «Спартаке». Также новобранец красно-синих входил в штаб сборной Словении на нескольких топ-турнирах. В прошлом году Стефанос выиграл Балканскую лигу с «Хапоэлем» из Холона и был назван тренером года в Израиле.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/stefanos-dedas-new-assistant-coach/
БК ЦСКА
Стефанос Дедас
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