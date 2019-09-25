Кайл Хайнс: «ЦСКА вновь будет бороться за оба титула в новом сезоне»

Капитан ЦСКА? Кайл Хайнс уверен, что его команду не стоит списывать со счетов в новом сезоне. В своем стартовом матче в Единой лиге ВТБ армейцы встретятся с «Енисеем».

— Нам надо провести ряд серьезных матчей на самом высоком уровне, чтобы окончательно сформировать новую команду, — цитируют «Известия» Хайнса. — Но уже могу сказать, что все новички очень стараются как можно быстрее усвоить игровую философию ЦСКА и приносить пользу с первых игр. Уверен, что нас не стоит списывать со счетов. Мы вновь будем бороться за оба титула в новом сезоне.

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