Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Кайл Хайнс: «ЦСКА вновь будет бороться за оба титула в новом сезоне»

05:46

Капитан ЦСКА? Кайл Хайнс уверен, что его команду не стоит списывать со счетов в новом сезоне. В своем стартовом матче в Единой лиге ВТБ армейцы встретятся с «Енисеем».

— Нам надо провести ряд серьезных матчей на самом высоком уровне, чтобы окончательно сформировать новую команду, — цитируют «Известия» Хайнса. — Но уже могу сказать, что все новички очень стараются как можно быстрее усвоить игровую философию ЦСКА и приносить пользу с первых игр. Уверен, что нас не стоит списывать со счетов. Мы вновь будем бороться за оба титула в новом сезоне.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/924917/timur-ganeev/tri-stolitcy-kluby-iz-peterburga-i-khimok-poluchili-shans-oboiti-tcska

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир