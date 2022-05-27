Капитан ЦСКА назвал четвертый матч с «Зенитом» одним из лучших в истории Единой лиги ВТБ

Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу команды в четвертом матче финальной серии с «Зенитом» (111:110 2ОТ).

«Сейчас тяжело что-то говорить, но для болельщиков это одна из лучших игр в Единой лиге ВТБ. Наши элементарные ошибки в защите помогали «Зениту» возвращаться в игру, снайперские качества соперника проявили себя. Но эта победа дорогого стоит. Главное после такой изматывающий встречи — играть до последней секунды, с полной концентрацией. И важно физически восстановиться. Но такие победы дают тебе море адреналина, и это важный фактор», — приводит слова Курбанова ТАСС.

Счет в финальной серии после четвертого матча стал 3-1 в пользу армейцев.

Пятая игра серии до четырех побед пройдет в Москве 30 мая.