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27 мая, 23:55

Капитан ЦСКА назвал четвертый матч с «Зенитом» одним из лучших в истории Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу команды в четвертом матче финальной серии с «Зенитом» (111:110 2ОТ).

«Сейчас тяжело что-то говорить, но для болельщиков это одна из лучших игр в Единой лиге ВТБ. Наши элементарные ошибки в защите помогали «Зениту» возвращаться в игру, снайперские качества соперника проявили себя. Но эта победа дорогого стоит. Главное после такой изматывающий встречи — играть до последней секунды, с полной концентрацией. И важно физически восстановиться. Но такие победы дают тебе море адреналина, и это важный фактор», — приводит слова Курбанова ТАСС.

Счет в финальной серии после четвертого матча стал 3-1 в пользу армейцев.

Пятая игра серии до четырех побед пройдет в Москве 30 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14756437
БК Зенит
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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