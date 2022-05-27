Разыгрывающий ЦСКА Уэйр считает, что «Зенит» рано списывать со счетов

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр заявил, что борьба в финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» продолжается. Счет в серии — 3-1 в пользу армейцев.

«Игры в Санкт-Петербурге показали, что «Зенит» будет бороться в каждом эпизоде. Нам рано отдавать титул. Надо выиграть еще одну игру, но сделать это будет очень сложно. Конечно, хочется взять титул при своих болельщиках. Посмотрим».

Сегодня, 27 мая, Уэйр забросил решающий бросок во втором овертайме (111:110 2ОТ). Всего в четвертом матче он набрал 18 очков.

Пятый матч серии до четырех побед состоится 30 мая в Москве.