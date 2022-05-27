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Сегодня, 22:31

ЦСКА во втором овертайме обыграл «Зенит» в четвертом матче финала Единой лиги ВТБ

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Зенит» — ЦСКА.
Фото Единая лига ВТБ

ЦСКА во втором овертайме победил «Зенит» в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 111:110 2ОТ. Встреча прошла на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге.

Победный бросок совершил защитник гостей Каспер Уэйр на последней секунде второй пятиминутки.

Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев.

Самым результативным в составе москвичей стал форвард Уилл Клайберн — 33 очка. Центровой ЦСКА Никола Милутинов оформил дабл-дабл — 20 очков и 17 подборов. У питерцев 28 очков набрал защитник Билли Бэрон.

Пятый матч серии до четырех побед пройдет в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 30 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 110:111 ОТ (16:22, 30:22, 17:26, 23:16, 24:25)

27 мая. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Счет в серии: 1-3.

БК Зенит
БК ЦСКА
11
83
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