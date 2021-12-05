«Калев» победил «Астану»
«Калев» в матче регулярного чемпионата Единой победил «Астану» со счетом 85:67.
Больше всех набрал защитник «Астаны» Энтони Хики — 20 очков.
«Калев» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Астана» — девятая.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — «Астана» (Нур-Султан) — 85:67 (14:18, 21:14, 26:19, 24:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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