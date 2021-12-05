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«Калев» победил «Астану»

20:49
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«Калев» в матче регулярного чемпионата Единой победил «Астану» со счетом 85:67.

Больше всех набрал защитник «Астаны» Энтони Хики — 20 очков.

«Калев» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Астана» — девятая.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Астана» (Нур-Султан) — 85:67 (14:18, 21:14, 26:19, 24:16)

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Роман Шишов все материалы автора
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