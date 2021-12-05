Евгений Пашутин назвал причины поражения «Локомотива-Кубани» от ЦСКА
Главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин прокомментировал поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (69:88).
«В первой четверти сдерживали лидеров ЦСКА, удавалось сохранять приемлемую разницу в счете, чтобы иметь возможность вернуться в игру. Но за счет агрессивной борьбы соперник смог сделать важные подборы, получал очки второго шанса.
Только в заключительной четверти команда стала играть более жестко, так, как это делал соперник на протяжении всего матча. Мы же должны демонстрировать такую защиту на протяжении всех 40 минут. В атаке надо прибавлять — нужно быстрое движение мяча, необходимо минимизировать потери", — приводит слова тренера сайт лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/tsska-pobedil-loko-v-krasnodare/
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