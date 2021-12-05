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Евгений Пашутин назвал причины поражения «Локомотива-Кубани» от ЦСКА

20:37
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин прокомментировал поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (69:88).

«В первой четверти сдерживали лидеров ЦСКА, удавалось сохранять приемлемую разницу в счете, чтобы иметь возможность вернуться в игру. Но за счет агрессивной борьбы соперник смог сделать важные подборы, получал очки второго шанса.

Только в заключительной четверти команда стала играть более жестко, так, как это делал соперник на протяжении всего матча. Мы же должны демонстрировать такую защиту на протяжении всех 40 минут. В атаке надо прибавлять — нужно быстрое движение мяча, необходимо минимизировать потери", — приводит слова тренера сайт лиги.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/tsska-pobedil-loko-v-krasnodare/

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Иван Шитик все материалы автора
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