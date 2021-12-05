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Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Еловац умер после инсульта в 32 года

21:46
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Сербский баскетболист Стеван Еловац скончался на 33-м году жизни после инсульта, сообщает SDNA.

Сербский баскетболист упал в обморок на тренировке 14 ноября. Игрок находился в стабильном, но тяжелом состоянии.

Сербский баскетболист известен в России по выступлениям за «Нижний Новгород» в сезоне-2017/18. Игроку принадлежит рекорд Единой лиги ВТБ по количеству очков в одном матче — 49.

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Иван Шитик все материалы автора
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