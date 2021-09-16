ЦСКА интересуется бывшим разыгрывающим «Бостона» и «Голден Стэйт» Уонамейкером
ЦСКА интересуется разыгрывающим Брэдом Уонамейкером, сообщает журналист Маттео Андреани.
По информации источника, армейцы уговаривают 32-летнего американца вернуться из НБА в Европу. Сообщается, что баскетболист примет решение в ближайшее время, но приоритетным вариантом для него является продолжение карьеры в Северной Америке.
CSKA Moscow first target is still Brad Wanamaker. Russian club is pushing to convince him to come back to EuroLeague. He'll decide soon between them and NBA (his prority). If Wanamaker won't accept, CSKA has a «plan b».#Basketball #Baloncesto #Transfershttps://t.co/ScSl1BvKmd— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 16, 2021
Уонамейкер является свободным агентом. Предыдущим клубом баскетболиста был «Шарлотт», также защитник выступал за «Бостон» и «Голден Стэйт». В Европе американец играл за «Бамберг», «Дарюшшафаку» и «Фенербахче».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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