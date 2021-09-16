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ЦСКА интересуется бывшим разыгрывающим «Бостона» и «Голден Стэйт» Уонамейкером

14:26
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ЦСКА интересуется разыгрывающим Брэдом Уонамейкером, сообщает журналист Маттео Андреани.

По информации источника, армейцы уговаривают 32-летнего американца вернуться из НБА в Европу. Сообщается, что баскетболист примет решение в ближайшее время, но приоритетным вариантом для него является продолжение карьеры в Северной Америке.

Уонамейкер является свободным агентом. Предыдущим клубом баскетболиста был «Шарлотт», также защитник выступал за «Бостон» и «Голден Стэйт». В Европе американец играл за «Бамберг», «Дарюшшафаку» и «Фенербахче».

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Иван Торопцев все материалы автора

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