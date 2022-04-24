Итудис: «Поздравляю ЦСКА с победой и счетом 2-0 в серии»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий по итогам второго матча серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (91:89).

«Поздравляю команду с победой и счетом 2-0 в серии. Сейчас не время анализировать. Очевидно, что мы лучше подготовились, чем в предыдущем матче, лучше начали игру. Соперник атаковал с более высоким процентом, у нас были шансы для свободных бросков, но мы ими не воспользовались. За счет штрафных и трехочковых «Нижний» подтянулся, и концовка получилась сложной. Очевидно, что у нас впереди еще много работы. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Третья игра состоится 27 апреля в Нижнем Новгороде.