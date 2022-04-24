«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу подряд в серии с «Пармой»

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Пармой» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 100:84.

В составе победителей самым результативным игроком стал Джонатан Мотли, набравший 23 очка. У гостей дабл-дабл в активе Валерия Лиходея (23 очка и 10 подборов).

«Локомотив-Кубань» увеличил преимущество в серии до трех побед — 2-0. Третий матч пройдет в Перми 27 апреля.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма» (Пермь) — 100:84 (29:20, 25:24, 19:25, 27:15)