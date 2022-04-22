Итудис: «Нам не хватало матчей такого накала на протяжении длительного времени»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги первого матча серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (78:64).

«Важно, что мы повели 1-0. Остается несколько факторов в игре, над которыми нам предстоит поработать. Настало время плей-офф, и нам не хватало матчей такого накала на протяжении длительного времени. Пожалуй, последний схожий по напряжению матч мы провели здесь против «Зенита» (14 марта — прим. «СЭ»). Теперь посмотрим видео, отдохнем и будем готовиться к следующей игре. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас сегодня», — цитирует тренера сайт красно-синих.