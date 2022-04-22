ЦСКА выиграл первый матч серии 1/4 финала плей-офф против «Нижнего Новгорода»
ЦСКА выиграл первый матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода». Московский клуб на своем паркете взял верх со счетом 78:64.
В составе победителей дабл-дабл оформил Никола Милутинов (19 очков и 17 подборов). У гостей самыми результативными игроками стали Антон Астапкович и Сергей Торопов, набравшие по 19 очков.
Следующая встреча пройдет также в Москве и состоится 24 апреля.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/4 финала
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 78:64 (13:15, 22:14, 18:19, 25:16)
22 апреля. Москва. «Мегаспорт».
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