РЕН ТВ: задержаны двое подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции установили личность одного из мужчин, причастных к избиению баскетболиста.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала 112, у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.