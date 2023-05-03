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Сегодня, 10:51

РЕН ТВ: задержаны двое подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей Швед (слева).
Фото Global Look Press

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции установили личность одного из мужчин, причастных к избиению баскетболиста.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала 112, у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1100456-zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-izbienii-basketbolista-tsska-shveda
БК ЦСКА
Алексей Швед
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