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Источник: «Нижний Новгород» расторгнет контракт с американским игроком из-за задержки в выдаче российской визы

19:34
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«Нижний Новгород» расторгнет контракт с американским игроком Cпиди Смитом из-за задержки в выдаче российской визы, утверждает Sportnado.

Российский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 28-летним баскетболистом 12 июля.

Американец начинал прошедший европейский сезон в бельгийском «Антверпене», а затем перешел во французский «Лимож».

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Иван Шитик все материалы автора

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