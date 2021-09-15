Источник: Айзея Томас может продолжить карьеру в ЦСКА
ЦСКА может подписать защитника Айзею Томаса, сообщает Basquetplus со ссылкой на журналиста Джорджа Когалидиса.
По информации источника, красно-синие находятся в поисках замены Майку Джеймсу и рассматривают 32-летнего американца в качестве одного из вариантов.
Айзея Томас — двукратный участник Матча всех звезд НБА, он известен по выступлениям за «Сакраменто», «Бостон» и «Лейкерс». В сезоне-2020/21 баскетболист принял участие в 3 матчах в НБА после того, как подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном». Защитник набирал в среднем 7,7 очка, 1,3 подбора и 1,7 ассиста за игру, «Пеликанс» не стали предлагать Томасу полноценный контракт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basquetplus.com/Euroliga-Rusia-CSKA-Moscu-Isaiah-Thomas-Mike-James-NBA
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