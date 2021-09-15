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Источник: Айзея Томас может продолжить карьеру в ЦСКА

09:31
Айзея Томас. Фото Instagram
Айзея Томас. Фото Instagram
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ЦСКА может подписать защитника Айзею Томаса, сообщает Basquetplus со ссылкой на журналиста Джорджа Когалидиса.

По информации источника, красно-синие находятся в поисках замены Майку Джеймсу и рассматривают 32-летнего американца в качестве одного из вариантов.

Айзея Томас — двукратный участник Матча всех звезд НБА, он известен по выступлениям за «Сакраменто», «Бостон» и «Лейкерс». В сезоне-2020/21 баскетболист принял участие в 3 матчах в НБА после того, как подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном». Защитник набирал в среднем 7,7 очка, 1,3 подбора и 1,7 ассиста за игру, «Пеликанс» не стали предлагать Томасу полноценный контракт.

Дополнительная информация:

http://basquetplus.com/Euroliga-Rusia-CSKA-Moscu-Isaiah-Thomas-Mike-James-NBA

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Иван Торопцев все материалы автора

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